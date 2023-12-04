Риккардо заявил, что время без Формулы-1 открыло в нём второе дыхание

Австралийский гонщик «Альфа Таури» Даниэль Риккардо рассказал, как на него повлиял перерыв в карьере после ухода из «Макларена» в конце 2022 года.

«Отпуск позволил мне понять, насколько сильно я люблю гонки на самом деле, как много это значит для меня.

Сейчас я чувствую, что у меня появился второй шанс, открылось второе дыхание. Я хочу убедиться, что это мой единственный приоритет, я собираюсь вложить в это все свои силы. Потому что я не хочу однажды, после завершения карьеры, сказать: «Я мог бы сделать больше».

Передо мной открылись новые перспективы, и это действительно здорово. Я бы рекомендовал это всем! Конечно, очевидно, что каждый идёт своим путём, но я не могу поверить, насколько мне понравилась вторая половина минувшего сезона. Это просто безумие, на что способны всего шесть месяцев.

Когда вы побеждаете, то всё даётся легко, но когда нет, вы можете начать расстраиваться из-за этого. Тогда в конкурентной борьбе ваша уверенность может пошатнуться. Вы начинаете больше сомневаться.

Такие моменты также заставляют вас усомниться в любви к этому виду спорта, вы начинаете думать, что, возможно, вы не так уж и голодны для этого спорта, если говорить о подготовке», — приводит слова Риккардо Racingnews365.