Хорнер заявил, что болельщики должны поучаствовать в создании нового формата спринтов

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что Формула-1 должна создать новый формат спринтерских гонок с учётом мнения болельщиков.

«Я думаю, очевидно, что спринты должны немного измениться, поскольку я могу понять концепцию проведения мероприятий на протяжении всех трёх дней, что представляет интерес для организаторов и болельщиков, но я думаю, что конкретно спринты в некоторых случаях были немного разочаровывающими.

В них нет пит-стопа, они часто заканчиваются в порядке стартовой решётки. Если можно будет ввести больше борьбы, нам придётся посмотреть, что будет, если мы перевернём решётку, будут ли задействованы очки и т.д.

Мы должны коллективно поработать над этим. И тогда, без сомнения, мы сможем окончательно определить формат. Очень важно, чтобы следующий шаг, который мы сделаем, был рассчитан на долгую перспективу.

Новая концепция спринта, которая была представлена ранее, очень популярна по некоторым причинам, а среди некоторых консерваторов она очень непопулярна.

Что бы мы ни сделали, мы должны быть последовательными. Мы должны учитывать мнения болельщиков: действительно ли им нравится формат спринта как таковой? Или они просто хотят увидеть немного больше гонок?

Если мы собираемся ввести новый формат, то как нам присуждать очки? Как мы стимулируем гонщиков и команды? Итак, с этим связано много вопросов. Но самое главное и фундаментальное: чего хотят болельщики?» — приводит слова Хорнера Racingnews365.