Тото Вольф высказался на тему сотрудничества «Ред Булл» и «Альфа Таури»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о кооперации «Ред Булл» и «Альфа Таури». Ранее генеральный директор «Альфа Таури» Питер Байер говорил, что команда планирует тесно взаимодействовать с «Ред Булл».

«Если говорить откровенно, я видел, как Юки Цунода был шестым в квалификации в Абу-Даби. Команда хорошо выступила, и это здорово для фанатов. Я ещё не изучал, передавались ли какие-либо компоненты, но уверен, что это сделают другие. Тогда мы сможем сделать выводы», — приводит слова Вольфа Racingnews365.

Ранее сообщалось, что «Альфа Таури» собирается изменить идентичность и логотип и провести полный перезапуск.

В «Альфа Таури» показали, как встретили на базе гонщика Даниэля Риккардо: