La Gazzetta dello Sport: Карлос Сайнс может перейти в «Макларен» или «Ред Булл»

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс может продолжить карьеру в «Макларене», если команду покинет Ландо Норрис, или в «Ред Булл» в случае ухода из австрийского гоночного коллектива Серхио Переса. Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Сайнс перешёл в «Феррари» в 2021 году из «Макларена».

Ранее сообщалось, что «Феррари» приступила к проработке контрактов Сайнса и Шарля Леклера, соглашения которых истекают в конце 2025 года. Говорилось, что «Скудерия» готова предоставить Леклеру контракт на пять лет — до конца 2029 года, а Сайнсу – лишь на один год (до конца 2025-го). При этом сам Карлос якобы хочет заключить соглашение на два года.

Карлос Сайнс разбил кубок за победу в гольф-турнире: