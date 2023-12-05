В США построили вдохновлённый «Звёздными войнами» Porsche. Он называется «Татуин»

Компания ROCS Motorsports, которая занимается созданием кастомных Porsche, показала свой новый проект Tatooine, который был вдохновлён фильмами серии «Звёздные войны». Арт-кар представляет собой кабриолет Porsche 964 C4, стилизованный под автомобиль с другой планеты.

Арт-кар Porsche 964 C4 ROCS Tatooine Фото: ROCS Motorsports

«Я всегда любил Porsche и «Звёздные войны» и хотел представить, как можно было бы объединить эти культурные иконы, как выглядел бы Porsche, если бы это был автомобиль с Татуина из вселенной фильма, — рассказывает автор проекта Ричард Гонсалвеш. — Мы продумали каждый аспект дизайна, стараясь отдать дань уважения обеим иконам. Мы использовали графику на базе алфавита Ауребеш, а задний спойлер выполнили в стиле «Тысячелетнего сокола». В то же время в машине сразу же безошибочно угадывается уникальная эстетика Porsche».

Арт-кар Porsche 964 C4 ROCS Tatooine Фото: ROCS Motorsports

Одной из особенностей машины, помимо её внешнего вида, является кастомная подвеска для бездорожья. Благодаря этому автомобиль способен передвигаться и по пересечённой местности, и по песчаным массивам, из которых в основном и состоит Татуин.

Интерьер арт-кара Porsche 964 C4 ROCS Tatooine Фото: ROCS Motorsports

Отметим, что в ноябре в Маниле показали другой арт-кар Porsche — 911 Turbo S Cabriolet, который разрисовал её владелец — филиппинский художник Рональд Вентура.