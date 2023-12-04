Штайнер – о Ферстаппене: победителя не винят за то, что он слишком хорош

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о выступлении победителя Кубка конструкторов «Ред Булл» Макса Ферстаппена в минувшем сезоне.

В частности Штайнер высказался о критике фанатов, посчитавших чемпионат скучным из-за доминирования голландца.

«Бессмысленно винить победителя за то, что он слишком хорош. Я глубоко убеждён в том, что это неправильно. Если кто-то лучше тебя, не нужно обвинять его в этом. Не нужно ничего принижать — вместо этого постарайтесь сами оказаться на этом месте.

Команд с равными возможностями и инфраструктурой хватает, и у них такое же число людей, что и у «Ред Булл». Очевидно, это не относится к нам, но есть несколько команд, которые могут бросить им вызов. Доминирование не продлится вечно», — приводит слова Штайнера Ziggo Sport Totaal.