В Porsche подняли автомобиль на рекордную высоту над уровнем моря

Компания Porsche объявила о том, что в субботу, 2 декабря, её команда во главе с чемпионом мира по гонкам на выносливость и победителем «24 часов Ле-Мана» Роменом Дюма подняла автомобиль в горы на высоту 6734 метра над уровнем моря. В сообщении Porsche указано, что ещё никогда в истории человечества автомобиль не поднимался так высоко, а предыдущий рекорд, установленный в 2020 году, составлял 6694 метра.

Porsche 911 на склоне вулкана Охос-дель-Саладо Фото: Porsche

Заезд на установление рекорда проходил на Porsche 911 на синтетическом топливе eFuels на западном гребне вулкана Охос-дель-Саладо в Чили. В состав команды вошли специалисты из Чили, Франции, Германии, США, Канады и Швейцарии. Одним из главных вызовов проекта были экстремальные условия: на этой высоте плотность воздуха почти вдвое меньше, чем на уровне моря, а температура порой опускалась до 20 градусов мороза.

Ромен Дюма Фото: Porsche

«Я никогда этого не забуду! Ехать туда, где ещё не бывала ни одна машина, это необыкновенно, — приводит слова Дюма пресс-релиз Porsche. — Мы поднялись на самый верх западного хребта — подняться выше было невозможно, так что мы буквально достигли максимума. Горжусь всей командой и благодарю наших партнёров за поддержку и веру».

Porsche 911 на пути к вершине хребта Фото: Porsche

Это уже не первая экспедиция Porsche в Охос-дель-Саладо. В первый раз команда немецкой компании побывала на этом вулкане в 2022 году. Это были испытательные заезды на высоте чуть более 6000 метров.

Отметим, что ранее в Ford Performance опубликовали видео о заездах Ромена Дюма на холме Пайкс-пик — пять лет назад француз установил рекорд этой трассы, а теперь проехал её на 1400-сильном электроминивэне.