Россиянин Грязин станет заводским пилотом «Ситроена» на ЧМ по ралли

C3 Rally2, заводская команда «Ситроена» в категории WRC2 чемпионата мира по ралли, представила пилотов на сезон-2024. Ими стали россиянин Николай Грязин и француз Йоан Россель.

«Присоединение к семье C3 Rally2 это и вправду новая глава моей карьеры. Для меня важно находиться в прекрасной обстановке с такой отличной командой. Крайне интересно узнать, каким получится сезон.

Я уже протестировал машину на асфальте, чувства приятные. Мне легко управлять ей, никаких проблем, учитывая мой стиль. На гравии она также хороша, нужно провести несколько тестов, чтобы подобрать наилучшие настройки для себя. Не могу дождаться предстоящего сезона. Моей целью, очевидно, является победа во всех гонках», — приводит слова Грязина пресс-служба «Ситроена».