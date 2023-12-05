«Такого ещё ни у кого не видели». Вольф высказался об автомобиле «Мерседеса» 2024 года

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о болиде команды 2024 года. По словам Вольфа, некоторых элементов болида он ещё не видел ни у кого из конкурентов.

«Машина следующего года будет более традиционной… в том смысле, чего можно ожидать от болида Формулы-1. Однако есть несколько интересных деталей, которых мы ещё не видели на других автомобилях», — приводит слова Вольфа FormulaNerds.

Напомним, победу по итогам сезона Формулы-1 2023 года в Кубке конструкторов одержал гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл», в активе которого 860 очков. «Мерседес» набрал 409 баллов. Тройку сильнейших замкнула итальянская команда «Феррари». На счету «Скудерии» 406 очков.

Ранее Вольф высказался о скандальном инциденте, произошедшем с пилотом «Феррари» Карлосом Сайнсом на Гран-при Лас-Вегаса.