Боттас: концепт нового болида «Альфа Ромео» выглядит интересно, у меня появились надежды

Финский пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас поделился ожиданиями от болида команды на следующий сезон Формулы-1.

«Я рад, что теперь всё закончилось и в следующем году все начнут с нуля снова. За последнее время в команде произошло много-много изменений. И я думаю, что они были положительными. Кроме того, концепт болида следующего года выглядит интересно. Так что в этом смысле у меня появились некоторые надежды. Но теперь нам нужно хорошо потрудиться для этого и попробовать ещё раз добиться успеха.

Очевидно, что нам нужна новая машина. И она должна быть другой. Это, пожалуй, самый главный ответ, который мы получили по итогам минувшего сезона. Мы достигли потолка в разработке текущей машины, мы просто не смогли найти в ней что-нибудь ещё, что можно улучшить. Поэтому вся концепция должна быть другой. Это то, что мы поняли. Судя по тому, что я видел, я могу быть доволен, потому что различия точно есть. Я думаю, это то, что нам нужно. Нам предстоит решить ещё много вопросов, но это только начало работы. Но, по крайней мере, мы видим прогресс, и последние несколько недель на самом деле был довольно продуктивными на нашей базе.

Я чувствую, что с некоторыми новыми людьми, включая Джеймса Ки, в команде начинают происходить положительные изменения. Очевидно, что он обладает большими знаниями, и, думаю, это то, что нам нужно.

Думаю, что в тех гонках, где наш темп позволял набрать очки, мы их завоевали, но проблема в том, что обычно нам не хватало скорости для попадания в топ-10. В 2023 году мы попробовали всё, что могли, но это был трудный сезон для нас. Мы смогли многому научиться, и теперь нам нужно смотреть вперёд, сохранять мотивацию и уверенность», — приводит слова Боттаса Motorsport.