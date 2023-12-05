Перес заявил, что никогда не думал о завершении карьеры на фоне неудач в минувшем сезоне

33-летний пилот «Ред Булл» Серхио Перес заявил, что, несмотря на кризисный период по ходу минувшего сезона, не задумывался о завершении карьеры.

«Думал ли я о завершении карьеры? Нет, конечно, это было бы самым лёгким вариантом, потому что временами мне было очень тяжело. Но я не из тех парней, которые сдаются в подобные моменты и завершают карьеру таким образом. Я никогда не думал об этом.

Я осознаю свою ответственность, и я не тот человек, который станет винить окружающих в слабых результатах. Я взял на себя ответственность за ситуацию, и мне пришлось серьёзно изменить её», — приводит слова Переса Autosport.com.

По итогам минувшего сезона Серхио Перес занял второе место в общем зачёте пилотов.