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Мик Шумахер рассказал, за счёт чего намерен вернуть место боевого пилота в Формуле-1

Мик Шумахер рассказал, за счёт чего намерен вернуть место боевого пилота в Формуле-1
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Резервный гонщик «Мерседеса» Мик Шумахер признался, что намерен поддерживать тесные связи с людьми из Формулы-1, чтобы вернуть себе место боевого пилота.

«Для меня важно не оставаться без опыта пилотирования слишком долго. Я буду поддерживать очень тесные связи с Формулой-1, и это позволит мне продемонстрировать людям в «Королевских гонках», что я по-прежнему заслуживаю возможности выступать в высшей категории и что моё место там», — приводит слова Шумахера Autosprint со ссылкой на пресс-службу Формулы-1.

Напомним, Мик покинул «Хаас», боевым пилотом которого был, после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг.

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