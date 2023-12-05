Формула-1 представила календарь на 2024 год со спринтами

Пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА) представила календарь этапов на следующий год, которые пройдут в рамках спринтерских уикендов. Таких Гран-при в Формуле-1 в 2024 году будет шесть. Этапы со спринтами пройдут в рамках Гран-при Китая (19–21 апреля), Гран-при Майами (3–5 мая), Гран-при Австрии (28–30 июня), Гран-при США (18–20 октября), Гран-при Бразилии (1–3 ноября) и Гран-при Катара (29 ноября – 1 декабря).

«Я рад объявить о шести захватывающих местах проведения спринтерских соревнований в следующем сезоне, включая два новых места – Китай и Майами, оба из которых станут фантастическими дополнениями и обеспечат отличные гонки для всех наших болельщиков на стадионе и тех, кто будет наблюдать дома. С момента своего дебюта в 2021 году спринт-уикенды неизменно обеспечивали увеличение аудитории и повышали вовлечённость фанатов», — сказал генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали.