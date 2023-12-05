Вассёр: никто не смог оказать давление на Ферстаппена, кроме «Феррари»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр поделился мнением о выступлении голландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в сезоне Формулы-1 2022 года. Ферстаппен, напомним, стал чемпионом, обеспечив себе титул по итогам катарского спринта. В 2022-м Макс побеждал в 19 из 22 Гран-при, дважды финишировал вторым и только раз (в Сингапуре) стал пятым. Кроме того, он побеждал в 10 этапах Формулы-1 подряд.

«Никто не смог оказать давление на Ферстаппена в этом сезоне, кроме нас, на последних двух или трёх этапах, или кроме Карлоса Сайнса в Сингапуре. Он начинал допускать некоторые ошибки, а может, ошибки в плане настроек допустил «Ред Булл». Но вообще мы были слишком далеко, чтобы оказывать на них давление», — приводит слова Вассёра Crash.net.