Расселл: год назад мы были стабильнее, а в прошедшем сезоне были упущенные возможности

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл оценил свои выступления в прошедшем сезоне Формулы-1 и сравнил их с теми, что были годом ранее.

«Нам определённо предстоит понять, почему сезон был таким. Во многих отношениях были упущенные возможности — это действительно был не гладкий сезон. Однако, когда всё идёт своим чередом и работает как надо, то удача, как правило, находится на вашей стороне. Когда вы отстаёте, как правило, вам не везёт. Я не из тех, кто верит в удачу. Считаю, что мы создаём её сами. Так что нам просто нужно быть быстрее и удача вернётся.

Результаты год назад были очень ровными — думаю, мы чаще всех финишировали в топ-5. В этом году я чувствовал, что улучшил свой квалификационный темп, но в гонках мы определённо отставали. Безусловно, конкуренция в этом сезоне выросла, но в конечном итоге нам приходится думать о следующем сезоне», — приводит слова Расселла официальный сайт Формулы-1.