Эксперт назвал момент, когда Перес раздражал Ферстаппена

Известный телевизионный обозреватель Формулы-1 Тед Кравиц отметил доминирующий сезон «Ред Булл» и назвал момент, когда Серхио Перес раздражал своего напарника по команде Макса Ферстаппена.

«Неустанное стремление к доминированию — в этом весь Макс. Они никогда не сдавались по ходу сезона и не отказывались от стремления к совершенству. Знаете, было несколько гонок, показавших, что Максу нужно быть идеальным. Было по-прежнему достаточно конкуренции, чтобы их подловить, если что-то пошло бы не по плану.

Максу не получилось разобраться с болидом в Азербайджане и Саудовской Аравии, где победил Чеко, что стало для них разочарованием. Помните, как им досадно было после Гран-при Саудовской Аравии. Чеко праздновал, а Йос Ферстаппен не хотел говорить, что он молодец, потому что был очень раздражён. Макс тоже был на самом деле раздражён, и именно это заставило его стремиться к совершенству», — сказал Кравиц в подкасте Sky Sports.