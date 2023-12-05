Хорнер и Вольф отреагировали на возможное продление контракта Леклера с «Феррари»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер и босс «Мерседеса» Тото Вольф высказались о появившейся информации о том, что «Феррари» готовит новый контракт для своего пилота Шарля Леклера.

«Всё абсолютно естественно. Он великолепный пилот, и я уверен, что они хотят его сохранить. Было бы странно, если бы они этого не хотели», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

«Я не знаю ничего об этой ситуации с контрактом, но он отличный парень и почему бы «Феррари» не продлить контракт с ним?» — заявил Вольф.

Напомним, Шарль Леклер выступает за «Феррари» с сезона-2019. Сообщалось, что «Феррари» предложит ему контракт на пять лет, а его напарнику, испанскому гонщику Карлосу Сайнсу, — на один год. В сезоне-2023 усилиями своих пилотов «Феррари» заняла третье место в Кубке конструкторов, уступив «Мерседесу» и «Ред Булл».