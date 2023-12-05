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ФИА открыла расследование в отношении Тото Вольфа

ФИА открыла расследование в отношении Тото Вольфа
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В отношении руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа и его жены Сьюзи Вольф, которая занимает пост управляющего директора женской Формулы-1, открыто расследование со стороны Международной автомобильной федерации (ФИА). Напомним, ранее семейство Вольфов обвинили в обмене конфиденциальной информацией, которую Сьюзи могла доносить до Тото в связи с взаимодействием со структурами Формулы-1. Решение открыть расследование в отношении Тото и Сьюзи Вольф прокомментировал президент ФИА Мохаммед бен Сулайем.

«ФИА известно об информации в средствах массовой информации, связанных с утверждением о том, что информация конфиденциального характера была передана руководителю команды Формулы-1 от сотрудника Formula One Management. Отдел по соблюдению норм и стандартов работает над этим вопросом», — сообщается в заявлении на официальном сайте ФИА.

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Источник: Тото Вольф обвиняется в разглашении конфиденциальной информации
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