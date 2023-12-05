Зак Браун: в 2025 году мы выведем болид на максимальный уровень

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун оценил темп развития болида команды Формулы-1 и заявил, что машина станет максимально продуктивной к сезону-2025.

«У нас есть всё необходимое, но нам нужно чуть-чуть больше времени. Обновления не зависели от некоторых из наших последних технологий — сейчас мы работаем в аэротрубе, у нас новый симулятор, новое производство и всё очень впечатляет нас, потому что раньше мы никогда не получали успеха от этих вещей. В «Макларене» работают великолепные люди, и мы наймём несколько важных сотрудников в начале января, но, конечно, для нас 2024 год уже начался.

Всё будет готово и процесс подготовки к январю 2024 года уже начат, но я думаю, что к 2025 году мы максимизируем все наши возможности. Однако у меня положительные ожидания и от сезона-2024. Андреа [Стелла] и вся команда приложила много усилий. Обновления были великолепны, пилоты отлично работают и у нас мощный двигатель, поставляемый «Мерседесом» — путшествие будет интересным», — приводит слова Брауна Racingnews365.