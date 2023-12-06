«Самый дикий дрифт-кар, о котором мог подумать». Безумный Майк представил новый проект

Новозеландский дрифтер Майк Уиддетт, известный как Безумный Майк, представил свой новый проект — MADAZ 787D, построенный на базе автомобиля Mazda 787B, выигравшего в 1991 году марафон «24 часа Ле-Мана». Причём у машины уникальный 5-роторный двигатель объёмом 3270 кубических сантиметров. «Это самый дикий дрифт-кар, о котором я только мог подумать», — описывает автомобиль Уиддетт.

Двигатель MADAZ 787D — 33d — подготовлен совместно с Pulse Performance Race Engineering, где конструкцию расширили пятым ротором. Кроме того, в отличие от Mazda 787B, силовая установка перенесена в переднюю часть. Мощность машины не сообщается, так же как и её дальнейшие перспективы — автомобиль построен вне рамок технических регламентов каких-либо соревнований.

Права на видео принадлежат Mad Mike Whiddett. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Mad Mike Whiddett.

Mazda 787B была разработана в конце 1980-х для участия в чемпионате мира по гонкам спорткаров и гонках на выносливость. В 1991 году на старт марафона «24 часа Ле-Мана» вышли четыре автомобиля Mazda с 2,6-литровым 4-роторным двигателем — и один из них одержал победу, на два круга опередив ближайшего преследователя. В составе экипажа выступали Фолькер Вайдлер, Бертран Гашо, чьё место в Формуле-1 позже занял Михаэль Шумахер, и Джонни Херберт.

Безумный Майк Уиддетт — известный новозеландский дрифтер, чемпион японской Формулы Дрифт 2018 года, а также участник соревнований по ралли-кроссу и внедорожным гонкам. В 2023 году занял 21-е место абсолютного зачёта и пятую позицию выставочного класса в гонках по подъёму на холм Пайкс-Пик за рулём 1200-сильной Mazda 3 собственной постройки.