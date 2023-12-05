В «Мерседесе» отреагировали на разбирательство в отношении Тото Вольфа

В команде Формулы-1 «Мерседес» отреагировали на информацию об открытом расследовании в адрес её руководителя Тото Вольфа. Напомним, обвинения связаны с тем, что Вольф мог обмениваться конфиденциальной информацией с представителем Formula One Management, предположительно, своей женой Сьюзи Вольф, которая является исполнительным директором женской Формулы.

«Сегодня вечером мы видели общее заявление ФИА, которое отвечает на необоснованные обвинения одного средства массовой информации, а также неофициальный брифинг, который связывает с фигурой руководителя команды «Мерседес». По этому вопросу команда не получала никаких сообщений от отдела ФИА по соблюдению норм и стандартов, и была очень удивлена узнать о расследовании из заявления для СМИ.

Мы полностью отвергаем обвинения, упомянутые в заявлении, и считаем, что связанное с ним освещение в СМИ ошибочно посягает на честность руководителя нашей команды. Разумеется, мы приглашаем отдел ФИА по соблюдению норм и стандартов к полноценной, оперативной и прозрачной переписке относительно этого расследования и его содержания», — сообщается в заявлении команды «Мерседес».