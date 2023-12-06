«Это правило верно для всех, кроме Ферстаппена». Вассёр – о современных реалиях в Ф-1

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр поделился мнением о нынешнем положении дел в Формуле-1.

«Роджер Федерер может выиграть на Уимблдоне, но проиграть на следующий день, и я отношусь к гонщикам как к спортсменам, у которых могут быть взлёты и падения. Правда в том, что пять лет назад пилоты «Мерседеса» могли ошибиться в одном повороте и всё равно оказаться на поул-позиции. Но сегодня, если пропустишь поворот, вылетишь после первой сессии. Это правило верно для всех. Возможно, не для Макса Ферстаппена, но это верно для Серхио Переса», — приводит слова Вассёра Racingnews365.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?

Ранее Вассёр поделился мнением о выступлении гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в сезоне Формулы-1 2022 года.