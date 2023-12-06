Хорнер внёс ясность о слухах про борьбу за власть в «Ред Булл» с Марко

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о слухах, согласно которым между ним и советником команды Хельмутом Марко произошла «борьба за власть». По словам Хорнера, в подобных слухах нет правды.

«К чему-то подобному нужно относиться с чувством юмора, потому что это так далеко от истины. Но, к сожалению, в мире, в котором мы живём, кто-то может написать небольшую заметку на малоизвестном бразильском сайте, и к тому моменту, когда это будет переведено на четыре разных языка… В общем, довольно часто в таких историях нет абсолютно ничего. Мы живём достаточно долго, чтобы знать, что нельзя верить всему, что читаем. Мы с Хельмутом знаем друг друга 27 лет. У нас всегда были очень крепкие и открытые отношения. Так что между нами ничего не изменилось», — приводит слова Хорнера PlanetF1.