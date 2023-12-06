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Тодт — о деле Массы: Гран-при Сингапура был сфальсифицирован и его следовало аннулировать

Тодт — о деле Массы: Гран-при Сингапура был сфальсифицирован и его следовало аннулировать
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Бывший руководитель «Феррари» Жан Тодт поддержал экс-пилота Формулы-1, бразильца Фелипе Массу, который выступает за пересмотр результатов Гран-при Сингапура 2008 года. Напомним, если результаты гонки будут аннулированы, Масса опередит Льюиса Хэмилтона в личном зачёте пилотов и должен будет считаться чемпионом мира.

«Я не собираюсь вдаваться в полемику. Фелипе было очень тяжело психологически. Возможно, мы могли бы быть более жёсткими, когда вся эта история только стала известна. Нет сомнений в том, что Гран-при Сингапура был сфальсифицирован и его результаты следовало аннулировать», — приводит слова Тодта La Stampa.

Тодт возглавлял «Феррари» с 1993 по 2007 год. С 2009 по 2021 год Жан Тодт занимал должность президента Международной автомобильной федерации (ФИА).

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