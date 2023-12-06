Хорнер предположил, почему возникли слухи о его вражде с Марко

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер дал комментарий по поводу слухов о своих напряжённых отношениях с советником команды Хельмутом Марко. Ранее не раз сообщалось, что Хельмут может покинуть австрийский гоночный коллектив. При этом сам Марко говорил, что не знает, откуда берутся подобные слухи.

«Проблема в том, что вам, ребята [журналисты], вероятно, не о чем писать. Думаю, суть именно в этом. И, вероятно, некоторые из наших конкурентов хотят разжечь вражду, используя всё, что может дестабилизировать команду», — приводит слова Хорнера PlanetF1.

Напомним, «Ред Булл» досрочно завоевал Кубок конструкторов по итогам сезона Формулы-1 2023 года. Это случилось на Гран-при Японии, победу на котором одержал пилот команды Макс Ферстаппен. По окончании сезона на счету австрийского гоночного коллектива оказалось 860 очков.