Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер предположил, почему возникли слухи о его вражде с Марко

Хорнер предположил, почему возникли слухи о его вражде с Марко
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер дал комментарий по поводу слухов о своих напряжённых отношениях с советником команды Хельмутом Марко. Ранее не раз сообщалось, что Хельмут может покинуть австрийский гоночный коллектив. При этом сам Марко говорил, что не знает, откуда берутся подобные слухи.

«Проблема в том, что вам, ребята [журналисты], вероятно, не о чем писать. Думаю, суть именно в этом. И, вероятно, некоторые из наших конкурентов хотят разжечь вражду, используя всё, что может дестабилизировать команду», — приводит слова Хорнера PlanetF1.

Напомним, «Ред Булл» досрочно завоевал Кубок конструкторов по итогам сезона Формулы-1 2023 года. Это случилось на Гран-при Японии, победу на котором одержал пилот команды Макс Ферстаппен. По окончании сезона на счету австрийского гоночного коллектива оказалось 860 очков.

Материалы по теме
Хорнер внёс ясность по поводу слухов про борьбу за власть в «Ред Булл» с Марко
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android