Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Владельцы Ф-1 могут разорвать отношения с ФИА из-за действий её президента бен Сулайема

Владельцы Ф-1 могут разорвать отношения с ФИА из-за действий её президента бен Сулайема
Комментарии

Владеющая Формулой-1 компания Liberty Media готова рассмотреть возможность выхода гоночной серии из состава Международной автомобильной федерации (ФИА), сообщает BBC.

По информации источника, руководители Liberty Media теряют терпение и изучают возможный вариант разрыва отношений с ФИА, если действия её президента Мохаммеда бен Сулайема и дальше будут наносить ущерб их спорту и бизнесу. Среди причин недовольства бен Сулайемом называются его сексистские высказывания, слова о возможном возвращении скандального гоночного директора Майкла Маси и расследование, которое ФИА начала в связи с возможной утечкой информации от руководителя одной из команд.

Мохаммед бен Сулайем занимает пост президента ФИА с 2021 года.

Материалы по теме
ФИА открыла расследование в отношении Тото Вольфа
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android