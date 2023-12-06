Владельцы Ф-1 могут разорвать отношения с ФИА из-за действий её президента бен Сулайема

Владеющая Формулой-1 компания Liberty Media готова рассмотреть возможность выхода гоночной серии из состава Международной автомобильной федерации (ФИА), сообщает BBC.

По информации источника, руководители Liberty Media теряют терпение и изучают возможный вариант разрыва отношений с ФИА, если действия её президента Мохаммеда бен Сулайема и дальше будут наносить ущерб их спорту и бизнесу. Среди причин недовольства бен Сулайемом называются его сексистские высказывания, слова о возможном возвращении скандального гоночного директора Майкла Маси и расследование, которое ФИА начала в связи с возможной утечкой информации от руководителя одной из команд.

Мохаммед бен Сулайем занимает пост президента ФИА с 2021 года.