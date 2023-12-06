«Сказал Хорнеру: «Ни за что!» Марко – о возможном подписании Хэмилтона в «Ред Булл

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался на тему возможного перехода в команду семикратного чемпиона Формулы-1, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер говорил, что Хэмилтон вёл переговоры с представителями австрийской команды в сезоне-2023. Льюис впоследствии заявил, что не понимает, откуда взялась эта история.

«Кристиан проинформировал меня и показал текстовое сообщение, которое он получил. Однако я сказал ему: «Хэмилтон и Макс – это не сработает». Было слишком много всего и, как бы это сказать, напряжённости в 2021 году. С другой стороны, мы не можем позволить себе иметь двух самых дорогих пилотов в одной команде. Этого просто никогда не случится. Поэтому я сказал Кристиану: «Ни за что!» — приводит слова Марко Motorsport.