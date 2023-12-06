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Бывший глава «Феррари» назвал гонщика, которого считает наследником Михаэля Шумахера

Бывший глава «Феррари» назвал гонщика, которого считает наследником Михаэля Шумахера
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Бывший руководитель «Феррари» Жан Тодт рассказал об отношениях с семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером и о том, какую роль он сыграл в его карьере.

«Как себя чувствует Михаэль? Это личное дело. Единственное, что я скажу, это то, что я обожаю Маихаэля, обожаю его семью, и уважать их частную жизнь — так будет правильно.

Как мы с ним начали общаться? Поначалу ситуация была катастрофической. В 1996 году было много разговоров о моём увольнении. Михаэль тогда только пришёл в команду, но увидел, что мой план верен и люди, которые должны были прийти в команду, соответствовали нашему плану. Поэтому он вмешался и сказал: «Если Тодт уйдет, я тоже уйду».

В 2000 году мы наконец завоевали титул. Объятия с Михаэлем на подиуме – самый счастливый спортивный момент в моей жизни. Мы наконец достигли цели, которую поставили перед собой ещё в 1993 году.

Кого бы я назвал наследником Шумахера? Я поддерживаю Леклера. Мой сын следит за ним с тех пор, как он участвовал в гонках на картинге. Он отличный гонщик и заслуживает возможности выиграть титул», — приводит слова Тодта La Stampa.

Тодт возглавлял «Феррари» с 1993 по 2007 год.

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