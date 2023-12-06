В AMG показали первый Mercedes-Benz CLE. У него есть дрифт-режим

Компания Mercedes-AMG представила свой новейший проект — Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupe, заряженную модификацию свежего купе немецкой марки.

Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupe Фото: Mercedes-AMG

Автомобиль получил более мощный гибридный двигатель на базе 3-литрового V6, который генерирует мощность порядка 449 лошадиных сил. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 4,2 секунды, а его максимальная скорость ограничена на уровне 250-270 км/ч.

Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupe Фото: Mercedes-AMG

Машина обладает полным приводом и имеет опцию отключения привода передней оси. Активировать эту функцию можно с помощью, например, дрифт-режима, в котором автомобиль принудительно остаётся заднеприводным при любой манере движения.

Силовая установка Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupe Фото: Mercedes-AMG

Ещё одна особенность машины — полноуправляемое шасси, в рамках концепции которого задние колёса автоматически доворачиваются, в зависимости от скорости и направления движения.

Интерьер Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupe Фото: Mercedes-AMG

Напомним, в Mercedes-Benz представили автомобили серии CLE в июле 2023 года. Машина существует в кузове купе и в виде кабриолета. Стоимость базовой модели начинается от $ 60 тыс., а цена новой версии от AMG пока неизвестна.