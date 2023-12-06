Хэмилтон ответил, задумывался ли он во время переговоров с «Мерседесом» о смене команды

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что за время переговоров с командой о новом контракте его ни разу не посещали мысли о смене гоночного коллектива.

«Был ли момент во время переговоров о контракте с «Мерседесом», когда я думал, что можно завершить карьеру или сменить команду? В тот момент, когда мы вели переговоры, такого не было. Я верю, что мы добьёмся успеха. У нас по-прежнему высокие цели, и я вижу в каждом желание идти вперёд», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.

Напомним, в конце августа этого года стало известно, что Хэмилтон заключил новый контракт с «Мерседесом». Он будет действовать до конца 2025 года. Также на два сезона контракт продлил Джордж Расселл.