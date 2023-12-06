Мик Шумахер высказался об отличиях в пилотировании болида Формулы-1 и WEC

Резервный пилот команды «Мерседес» в Формуле-1 Мик Шумахер поделился мнением об отличиях в пилотировании гиперкара WEC и болида «Королевских гонок». Напомним, Шумахер подтверждён в качестве гонщика «Альпин» в программе гиперкаров в WEC на сезон-2024.

«Очевидно, это совсем другой опыт. Не совру, если скажу, что ощущения очень непростые. Совсем другие. Возможно, иногда у меня возникало чувство клаустрофобии, потому что впервые я не видел своих шин, а ветер не дул мне в лицо», — приводит слова Шумахера Total Motorsport.

Напомним, Шумахер покинул «Хаас» после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг.

Ранее Шумахер рассказал, за счёт чего намерен вернуть место боевого пилота в Формуле-1.