Morgan представила электрический трицикл. После аварии его аналога закрыли Top Gear

Компания Morgan Motor Company представила свой первый прототип электрического трицикла — XP-1. Эта модель, по словам создателей, задаст направление развития для всех будущих электромобилей марки.

Отмечается, что XP-1 не будет отправлен в серийное производство, цель его постройки — более глубокое понимание особенностей работы электромобиля вообще и отработка технологий трансмиссии в частности.

Права на видео принадлежат Morgan Motor Company. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Morgan Motor Company.

Разработка этой машины длилась 12 месяцев, а теперь в Morgan намерены начать тестовую программу — она рассчитана на срок от 18 до 24 месяцев. Добавим, что для XP-1 Morgan впервые в своей истории пришлось самостоятельно разработать силовую установку.

Кроме того, при создании электромобиля в Morgan применили программные инструменты собственной разработки, позволившие спрогнозировать различные сценарии и выбрать наиболее оптимальную конфигурацию автомобиля.

Приборная панель Morgan XP-1 Фото: Morgan Motor Company

Напомним, на трицикле Morgan на съёмках попал в аварию один из ведущих шоу Top Gear Фредди Флинтофф. Из-за полученных травм Флинтофф угодил в больницу, а BBC в итоге пришлось закрыть шоу.