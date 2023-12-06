Ферстаппен: на месте владельцев Ф-1 делал бы то же самое и не слушал гонщиков

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что его недовольство организацией Гран-при Лас-Вегаса является лишь мнением сотрудника большой организации.

«Моя зарплата не растёт из-за развития спорта. Я понимаю, что происходит, и на это можно смотреть с двух сторон, спортивной и деловой. Конечно же, я понимаю точку зрения [руководства], но выражаю своё мнение о происходящем. Мы не являемся интересантами, владельцы решают, что им делать, и я просто следую этому.

Я бы вёл себя так же, если был бы владельцем, я бы не слушал гонщиков, это мой спорт, и я бы делал всё, что пожелаю, если это имеет место. Но когда мне задают вопрос, я хочу отвечать на него честно», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.