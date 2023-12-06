Вышла последняя джимхана погибшего Кена Блока

Команда Hoonigan опубликовала последнюю джимхану, записанную с погибшим в январе этого года Кеном Блоком. Заезды, которые получили название Electrikhana Two, прошли в ноябре 2022-го в Мехико, Блок в них пилотировал электрический Audi S1 Hoonitron.

Audi S1 Hoonitron — единственный в своём роде электромобиль, созданный в дизайн-центре Audi в Ингольштадте в качестве современной версии Audi Sport Quattro S1 E2 раллийной Группы B. Эту Quattro Блок называл одной из своих самых любимых машин.

Права на видео принадлежат Hoonigan. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Hoonigan.

Кен Блок — известный американский раллист и сооснователь марки спортивной обуви DC Shoes. Блок регулярно участвовал в соревнованиях по ралли и ралли-кроссу и пять раз становился призёром X Games, а кроме того, принимал участие в соревнованиях по скейтбордингу, сноубордингу и мотокроссу. Особую известность пилоту принесли его джимханы — видео с исполнением дрифтовых трюков на необычных машинах. Блок погиб 2 января 2023 года, разбившись на снегоходе.

Отметим, ранее стало известно, что 17-летняя дочь Кена Лия Блок вошла в состав академии команды «Уильямс» в Формуле-1 и будет выступать в женской серии F1 Academy.