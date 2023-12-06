Россияне создали новую мотогоночную серию. Этапы примут трассы Ф-1 в Катаре и Бахрейне

Организатор российского чемпионата по шоссейно-кольцевым мотогонкам, промоутер «Моторинг» анонсировал новый чемпионат под названием Motoring Middle East.

Старт соревнований запланирован на ноябрь 2024 года, этапы пройдут в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии, Кувейте и Бахрейне. Заинтересованность в чемпионате Motoring Middle East выразили представители следующих трасс: Dubai Autodrome (ОАЭ), Lusail International Circuit (Катар), Bahrain International Circuit (Бахрейн). Принять участие смогут пилоты из стран БРИКС, Ближнего Востока, Азии, Европы и Африки. Своё участие уже подтвердили команды из Азии и Европы. Полный список гонщиков станет известен позже.

«Экспансия чемпионата на Ближний Восток позволит нам проводить мероприятия 10 месяцев в году и формировать международную опытную базу как для российских пилотов, так и для участников из дружественных стран. Кроме этого, расширение географии поспособствует развитию спортивной и туристической инфраструктуры в странах-участницах чемпионата. Мы уже достигли договорённости с международными партнёрами и имеем все предпосылки для успеха проекта», — сказал генеральный директор «Моторинг» Александр Марцевич.