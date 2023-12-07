Tesla Cybertruck сразился в гонке с Lamborghini Urus стоимостью вдвое дороже

Новейший электропикап Tesla Cybertruck, официальная премьера которого состоялась 30 ноября, сразился с кроссовером Lamborghini Urus в гонке по правилам дрэг-рейсинга. Видео заездов опубликовано на YouTube-канале Carwow.

На трассу длиной четверть мили вышел Cybertruck в своём самом мощном исполнении — Cyberbeast с тремя электромоторами — стоимостью около $ 100 тыс. При этом Lamborghini Urus с 4-литровым твин-турбо V8 стоит $ 208 тыс. — в два с лишним раза дороже новинки от Tesla.

Права на видео принадлежат Carwow. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Carwow.

Суммарная мощность моторов Cybertruck обеспечивает пикапу 845 лошадиных сил, в то время как Urus мог противопоставить только 650. При этом масса Lamborghini — 2199 килограммов, в то время как электромобиль от Tesla весит 3084 килограмма.

Однако, несмотря на массивные батареи, на дистанции в четверть мили при старте с места Cybertruck оказался быстрее — 11,2 секунды против 12,3 у Urus. Авторы видео, впрочем, отмечают, что в одном из предыдущих видео им удалось преодолеть дрэг-стрип на Lamborghini Urus за 11,5 секунды, что всё равно хуже результата пикапа от Tesla.

Отметим, что в день премьеры Cybertruck в Tesla опубликовали видео, на котором пикап опережает в дрэг-гонке Porsche 911 и при этом тащит ещё один такой же 911-й на прицепе. Более упорной получилась борьба Cybertruck с 1014-сильным электрическим Hammer.