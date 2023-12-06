Все команды Формулы-1 опровергли причастность к обвинению четы Вольфов

Команды Формулы-1 «Ред Булл», «Феррари», «Астон Мартин», «Макларен», «Альпин», «Хаас», «Альфа Ромео», «Альфа Таури» и «Уильямс» прокомментировали новость о начале расследования ФИА в отношении главы «Мерседеса» Тото Вольфа и его жены Сьюзи Вольф, занимающей пост управляющего директора женской Формулы-1.

Напомним, семейство Вольфов обвинили в обмене конфиденциальной информацией, которую Сьюзи могла доносить до Тото в связи с взаимодействием со структурами Формулы-1.

«Мы можем подтвердить, что не подавали жалобу в ФИА о передаче информации конфиденциального характера между руководителем команды Формулы-1 и сотрудником FOM. Мы с гордостью поддерживаем Академию Ф-1 и её управляющего директора», — говорится в сообщении пресс-служб команд.