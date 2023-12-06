Окон назвал одну из главных проблем «Альпин» в 2023 году

Пилот «Альпин» француз Эстебан Окон высказался о выступлении команды в минувшем сезоне. Напомним, «Альпин» стали шестыми в Кубке конструкторов. Окон занял 12-е место в личном зачёте, его напарник и соотечественник Пьер Гасли – 11-е.

«Было несколько хороших моментов, несколько отличных возможностей, и мы ими воспользовались. Но у нас не было стабильности.

Было слишком много сходов. Думаю, у нас было всего девять сходов, и это больше, чем у остальных гонщиков. Если убрать проблему с коробкой передач в Сингапуре и контакт с Пиастри в Остине, мы смогли бы войти в десятку лучших. Вот почему ситуация представляется как в некоторой степени упущенная возможность», — приводит слова Окона издание Autosport.