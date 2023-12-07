Глава команды Ф-1 подтвердил, что Вольф не разглашал секретную информацию

Глава команды Формулы-1 заявил, что руководитель «Мерседеса» Тото Вольф не разглашал конфиденциальную информацию, которую он, согласно обвинению ФИА, мог получить от своей супруги Сьюзи Вольф, сообщает журналист Auto und Motor Sport Тоби Грюнер.

«Сегодня задал вопрос руководителю команды. Он ответил, что на последних встречах Тото Вольф не сказал ничего, что вызвало бы какие-либо опасения у него или у других руководителей команд. Никто не жаловался.

Имели место небольшие дебаты между Тото Вольфом и Кристианом Хорнером на последнем заседании Комиссии Ф-1, однако это не имело отношения к проблеме соблюдения правил. Ранее Auto und Motor Sport предположил обратное. Приносим извинения», — написал Грюнер в соцсети X (ранее Twitter).