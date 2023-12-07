Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Глава команды Ф-1 подтвердил, что Вольф не разглашал секретную информацию

Глава команды Ф-1 подтвердил, что Вольф не разглашал секретную информацию
Комментарии

Глава команды Формулы-1 заявил, что руководитель «Мерседеса» Тото Вольф не разглашал конфиденциальную информацию, которую он, согласно обвинению ФИА, мог получить от своей супруги Сьюзи Вольф, сообщает журналист Auto und Motor Sport Тоби Грюнер.

«Сегодня задал вопрос руководителю команды. Он ответил, что на последних встречах Тото Вольф не сказал ничего, что вызвало бы какие-либо опасения у него или у других руководителей команд. Никто не жаловался.

Имели место небольшие дебаты между Тото Вольфом и Кристианом Хорнером на последнем заседании Комиссии Ф-1, однако это не имело отношения к проблеме соблюдения правил. Ранее Auto und Motor Sport предположил обратное. Приносим извинения», — написал Грюнер в соцсети X (ранее Twitter).

Материалы по теме
Все команды Формулы-1 опровергли причастность к обвинению четы Вольфов
Материалы по теме
В Ф-1 расследуют действия босса «Мерседеса»: скандал может дорого обойтись экс-чемпионам
В Ф-1 расследуют действия босса «Мерседеса»: скандал может дорого обойтись экс-чемпионам
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android