Риккардо: хочу завершить свою карьеру в качестве пилота «Ред Булл»

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо, присоединившийся к «Альфа Таури» по ходу сезона-2023, поделился целями на последний этап профессиональной карьеры и изъявил желание закончить выступления в Формуле-1, будучи пилотом «Ред Булл».

«Даже не собираюсь обозначать день, дату или год завершения карьеры. Вернуться и снова присоединиться к семье «Ред Булл», провести тесты в июле, снова вернуться к работе с Саймоном Ренни (гоночным инженером. — Прим. «Чемпионата») — это действительно мечта. Честно говоря, завершить карьеру в «Ред Булл» было бы идеально. Говоря про завершение карьеры, я не ожидаю его, но если бы я туда вернулся, то обязательно закончил бы карьеру там», — заявил Риккардо в интервью Fox Sports Australia.

Контракт Серхио Переса с «Ред Булл» истекает по завершении сезона-2024. Риккардо назывался одним из кандидатов на место в команде рядом с Максом Ферстаппеном.