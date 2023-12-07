Мик Шумахер рассказал, чему его научила работа в «Мерседесе»

24-летний немецкий пилот Мик Шумахер рассказал об опыте, полученном в качестве резервного пилота «Мерседеса», и выразил сожаление, что для него не нашлось места на стартовой решётке в сезоне-2024.

«Думаю, люди забывают, что во всех есть одинаковая неуверенность, — это было самым главным уроком для меня. На некоторые вопросы при самостоятельной работе не находится ответа, а в «Мерседесе» ответ находился. Я видел, что каждый проходит через испытания, особенно во время гонок, и было здорово приобрести такой опыт.

Очевидно, они так хороши из-за подхода, который они применяют. Приятно наблюдать за Льюисом [Хэмилтоном], который в команде так много лет. Он может общаться с командой, и они будут понимать друг друга без слов — это нечто совершенно особенное.

Здорово, что я получал похвалу, но, к сожалению, я всё ещё здесь в качестве запасного гонщика, а не основного. Очевидно, что-то пошло не так, и иногда это сложно осознать. К сожалению, многие контракты рассчитаны на несколько лет, поэтому на следующий сезон не было свободных мест. Ситуация довольно сложная, но в 2025 году появится гораздо больше возможностей, и нам придётся их изучить», — сказал Шумахер в интервью официальному сайту Формулы-1.

Отметим, что в следующем году Шумахер будет выступать в чемпионате по гонкам на выносливость WEC.