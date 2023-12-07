Новый руководитель «Альфа Таури» рассказал о подготовке к вступлению в должность

Бывший спортивный директор «Феррари» Лоран Мекис рассказал, как он готовился к работе на почту руководителя «Альфа Таури», которую по завершении сезона-2023 покинул Франц Тост.

«Когда я в самом начале понял, что все эти месяцы мне придётся ждать, это немного расстроило меня, потому что вы хотите сразу же приступить к работе и думать, какую поддержку вы можете оказать и какой вклад внести. Правда заключается в том, что при переходе с одной работы на другую вас может захватить насыщенность гоночного календаря, принятие повседневных решений и прочее.

На самом деле это большая удача — сделать шаг назад, оценить, возможно, более широкую картину и получить возможность думать о том, как реализовать многие вещи. Всё может заключаться в поиске правильных людей. Это действительно то, что символизирует наш вид спорта, — люди и общение с ними. Это то, чего я жду с нетерпением. Мне очень повезло, что я вырос в невероятной гоночной семье и перешёл в другую невероятную гоночную семья. Я очень благодарен за предоставленную возможность», — сказал Мекис в интервью Motorsport.