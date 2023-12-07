«Вернёмся в режиме войны». Окон — об ожиданиях от сезона-2024

Французский пилот «Альпин» Эстебан Окон поделился настроем на 2024 год, рассказав, как проведёт свой отпуск и чего следует ожидать от предстоящего сезона.

«Со 2 января и до первых тестов я буду в нашем тренировочном лагере. Я собираюсь выступать ближе к тому, что было в 2022 году, только гонки на полную мощность. У нас было много активностей вне трассы в этом году, но в следующем ситуация изменится. Мы снова будем в режиме войны и будем полностью сосредоточены на гонках. Перед этим состоится рождественская вечеринка команды, и мы проведём несколько сессий на симуляторе.

У меня будет всего несколько дней, чтобы увидеть свою семью, которую я не видел долгое время. Мы собираемся хорошо провести время с друзьями, включая Мика Шумахера, в декабре. Затем мы полностью сосредоточимся на следующем сезоне», — приводит слова Окона Mirror.