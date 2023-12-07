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Стала известна дата презентации болида «Феррари» на новый сезон

Стала известна дата презентации болида «Феррари» на новый сезон
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В преддверии нового сезона Формулы-1 команды определяют даты презентации своих болидов. Появилась информация о том, когда «Феррари» планирует показать публике болид, который будет участвовать в «Королевских гонках» в сезоне-2024.

Согласно информации Motorsport Italia, «Феррари» освободила 13 февраля 2024 для мероприятия, которое пройдёт в итальянском Фиорано. Ожидается, что после презентации вместе с пилотами на новом болиде будет пройдено несколько кругов на местной трассе.

В текущем сезоне «Феррари» заняла третье место в Кубке конструкторов, уступив лишь «Мерседесу» и «Ред Булл». Первый этап сезона-2024, Гран-при Бахрейна в Сахире, назначен на 2 марта, всего по ходу чемпионата будет проведено 24 основные гонки и шесть спринтерских.

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