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Макс Ферстаппен назвал свой самый экстремальный заезд в 2023 году

Макс Ферстаппен назвал свой самый экстремальный заезд в 2023 году
Max Verstappen
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Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился воспоминаниями об экстремальной квалификации Гран-при Монако, в которой он превзошёл результат Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» всего на 0,083 секунды.

«Я проходил поворот перед началом третьего сектора и понимал, что я там быстрее, чем раньше, однако я знал, что этого будет недостаточно. У меня было такое чувство. Я подумал, что надо дойти до предела и посмотреть, чем всё закончится. Я мог бы приехать на поул или врезаться в стену. И да, я коснулся нескольких стен, немного их «поцеловал». Однако это было красиво.

Когда я припарковал болид и снял шлем, заметил, что меня продолжает немного трясти. Я осознал, что мой пульс достигает максимальных значений и подталкивает меня, чтобы выложиться на полную», — заявил Ферстаппен в интервью Marca.

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