Окон рассказал, что нужно сделать «Альпин», чтобы стать лучше

Французский пилот «Альпин» Эстебан Окон прокомментировал выступление команды в сезоне-2023. К тому же рассказал, что нужно сделать «Альпин», чтобы стать лучше.

«Для нас важнее сейчас понять, что происходило в сезоне-2023. Довольно много взлётов и падений с точки зрения производительности и темпа.

Очевидно, что последовательность — это то, что нам нужно, чтобы стать лучше. У нас были хорошие возможности, которыми мы воспользовались, например, в Монако и Лас-Вегасе, но многими мы не воспользовались, например, в Сингапуре или Остине.

Я думаю, что были некоторые очень хорошие вещи, некоторые очень хорошие возможности, которыми мы воспользовались, но в целом последовательности в действиях не было», – приводит слова Эстебана Окона Racingnews365.