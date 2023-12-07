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Окон рассказал, что нужно сделать «Альпин», чтобы стать лучше

Окон рассказал, что нужно сделать «Альпин», чтобы стать лучше
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Французский пилот «Альпин» Эстебан Окон прокомментировал выступление команды в сезоне-2023. К тому же рассказал, что нужно сделать «Альпин», чтобы стать лучше.

«Для нас важнее сейчас понять, что происходило в сезоне-2023. Довольно много взлётов и падений с точки зрения производительности и темпа.

Очевидно, что последовательность — это то, что нам нужно, чтобы стать лучше. У нас были хорошие возможности, которыми мы воспользовались, например, в Монако и Лас-Вегасе, но многими мы не воспользовались, например, в Сингапуре или Остине.

Я думаю, что были некоторые очень хорошие вещи, некоторые очень хорошие возможности, которыми мы воспользовались, но в целом последовательности в действиях не было», – приводит слова Эстебана Окона Racingnews365.

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