«Слава богу, я был неправ». Вольф — о прогнозе на «Ред Булл»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал свой прогноз после первого Гран-при в сезоне Формулы-1, в котором немец заявил, что «Ред Булл» выиграет все гонки в году.

«Слава богу, я был неправ. Но в итоге все остальные были даже не близки к такому сочетанию машины и гонщика, чтобы приблизиться к победе. «Ред Булл» был в своей собственной галактике. И все логические аргументы указывают на то, что команда вновь будет очень сильна в 2024 году», – приводит слова Вольфа Sport24.

Напомним, пилоты «Ред Булл» победили во всех гонках 2023 года за исключением Гран-при Сингапура, в котором победу одержал Карлос Сайнс, выступающий за «Феррари».

Отметим, что Макс Ферстаппен стал чемпионом сезона-2023 в личном зачёте, а «Ред Булл» выиграл Кубок конструкторов.