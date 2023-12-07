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ФИА завершила расследование в отношении Тото Вольфа и его жены

ФИА завершила расследование в отношении Тото Вольфа и его жены
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Международная автомобильная федерация (ФИА) прекратила расследование в отношении руководителя команды «Мерседес» Тото Вольфа и его жены Сьюзи Вольф. Сообщалось, что на собрании руководителей команд Тото произнёс вещи, о которых другие тим-менеджеры не знали, а сама информация могла быть получена только от сотрудника FOM, которым и является Сьюзи.

В организации отметили, что система FOM достаточно надёжна, чтобы предотвратить любое несанкционированное раскрытие конфиденциальной информации. Таким образом, никаких обвинений супругам предъявлено не было.

Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал обвинения семейства Вольфов, заявив, что австрийский гоночный коллектив не имеет к ним никакого отношения.

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