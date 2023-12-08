В Alpine показали обновлённый флагман. Ранее этот спорткар назвали самым разочаровывающим

Компания Alpine Cars представила модели спорткара A110 и назвала их стоимость для французского рынка на 2024 год, а также объявила о расширении линейки обновлённой версией — A110 R Turini. Она стоит дороже всех.

Alpine A110 R Turini Фото: Alpine Cars

Alpine A110 R Turini создана на базе A110 R — самой агрессивной версии в линейке. Ключевое отличие новой версии — в 18-дюймовых алюминиевых колёсах GT Race Matte Black, которые, по словам создателей, придают машине больше устойчивости на дороге.

Колёса Alpine A110 R Turini Фото: Alpine Cars

Также отмечается, что для облегчения массы отдельные компоненты передней части, капот, боковые юбки, заднее антикрыло, диффузор и крышка двигателя выполнены из карбона. Автомобиль приводится в движение 300-сильным двигателем, а его максимальная скорость — 280 км/ч. Стоимость машины — € 106 тыс.

Alpine A110 R Turini Фото: Alpine Cars

Вслед за R Turini в линейке A110 идёт спортивная версия — A110 S, она обладает аэродинамическим пакетом и обойдётся покупателю в € 77,5 тыс. За Alpine A110 GT компания просит € 76 тыс., а базовая версия — A110 с 252-сильным двигателем — стоит € 65 тыс.

Отметим, что в опросе британских автовладельцев в конце октября Alpine A110 назвали самым разочаровывающим автомобилем.