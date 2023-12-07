Жак Вильнёв рассказал, кто поможет «Мерседесу» вернуться к победам в Формуле-1

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв поделился мнением о том, что руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поможет вернуть команду к победам в Формуле-1.

«Без соперничества вы движетесь назад. В прошлом «Мерседес» легко побеждал и расплачивается за это сегодня, потому что команда слишком долго реагировала на проблему с машиной прошлого сезона.

Почему? Потому что долгие годы не имело никакого значения, идеальный у вас болид или нет, всё в итоге решали лошадиные силы. Вольф прав в том, что соперничество важно. Именно поэтому «Ред Булл» по-прежнему лидирует – потому что Макс сражается до конца.

Проигрыш титула два года назад стал ударом. Вольф немного слетел с катушек, если говорить обо всей ситуации, потому что команда не привыкла не побеждать. Это стало холодным душем.

Но он очень здорово восстановился. Команда идёт правильным путём. Прогресс в этом году существенный, хоть и не такой впечатляющий, как у «Макларена».

Тото обладает характером, личностью и силой. Так что нет причин, почему этого не случится (возвращение к победам). Но всё зависит и от других членов команды, от того, получится ли у Льюиса и Джорджа вместе с инженерами двигать команду вперёд», – приводит слова Вильнёва PlanetF1.